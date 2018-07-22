دينا الشربيني ترقص على "شوقنا".. وهكذا تفادت شكوك الجمهور (فيديو)





شاركت الفنانة دينا الشربيني، في تحدي الرقص العالمي "كيكي" المنتشر مؤخرًا في العالم العربي، بنشر مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، ظهرت من خلاله وهي ترقص على أغنية "شوقنا" للنجم عمرو ديا ب.



وأظهر الفيديو قيام "دينا" بالنزول من إحدى السيارات، لتواصل الرقص بجانب أحد أبواب السيارة، حيث قام شخص بالتصوير الجهة الأخرى، فيما بدت في حالة من الانطلاق والحيوية.



ومنعًا لشكوك الجمهور التي اعتاد على ظهور "دينا" برفقة عمرو دياب، مما أثار الشائعات حول وجود علاقة تربط بينهما، حرصت الفنانة على توضيح مصور الفيديو، حيث علقت على الفيديو، قائلة: "إخراج ياسمين رئيس"، في إشارة للفنانة ياسمين رئيس.