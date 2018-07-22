ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دينا الشربيني ترقص على "شوقنا".. وهكذا تفادت شكوك الجمهور (فيديو)

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:44 ص
دينا الشربيني ترقص على شوقنا.. وهكذا تفادت شكوك الجمهور (فيديو)
طباعة
سارة إبراهيم
 

شاركت الفنانة دينا الشربيني، في تحدي الرقص العالمي "كيكي" المنتشر مؤخرًا في العالم العربي، بنشر مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، ظهرت من خلاله وهي ترقص على أغنية "شوقنا" للنجم عمرو دياب.

وأظهر الفيديو قيام "دينا" بالنزول من إحدى السيارات، لتواصل الرقص بجانب أحد أبواب السيارة، حيث قام شخص بالتصوير الجهة الأخرى، فيما بدت في حالة من الانطلاق والحيوية.

ومنعًا لشكوك الجمهور التي اعتاد على ظهور "دينا" برفقة عمرو دياب، مما أثار الشائعات حول وجود علاقة تربط بينهما، حرصت الفنانة على توضيح مصور الفيديو، حيث علقت على الفيديو، قائلة: "إخراج ياسمين رئيس"، في إشارة للفنانة ياسمين رئيس.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عمرو دياب شوقنا سينما دينا الشربيني دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 6:30:01 AM