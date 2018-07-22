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موعد مباراة محمد صلاح المقبلة أمام بروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:36 ص
موعد مباراة محمد صلاح المقبلة أمام بروسيا دورتموند والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 

يشارك محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول المقبلة أمام بروسيا دورتموند الودية، غدًا الأحد 22 يوليو 2018، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية لعام 2018.

وتقام مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند غدًا الأحد على ملعب "بنك أمريكا" في تمام الساعة العاشرة مسااءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وخاض محمد صلاح أمس أول مران له في مركز ميلوود الخاص بتدريبات نادي ليفربول، وذلك بصحبة ساديو ماني عقب عودتهما من فترة الأجازة.

ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية مباراة ليفربول ودروتموند عبر البث الحي والمباشر.

ويلعب نادي ليفربول مباراة أخرى في نفس البطولة ضد المان سيتي يوم 26 يوليو ومن ثم لقاء آخر أمام المان يونايتد يوم 24 من نفس الشهر.

ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث الحي والمباشر لمباراة ليفربول ودورتموند عبر موقع الفجر الرياضي.

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