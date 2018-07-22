موعد مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية والقنوات الناقلة





يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، لبدء الموسم الجديد من خلال المشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية لعام 2018.





ومن المقرر أن يخوض ليفربول 3 مباريات، أولها ستكون ضد بروسيا دورتموند الألماني غدًا الأحد والموافق 22 يوليو 2018 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.





ويلعب ليفربول مواجهته الأولى أمام بروسيا على ملعب "بنك أمريكا"، ومن ثم يخوض مباراته الثانية ضد مانشستر سيتي يوم 26 والثالثة ضد مان يونايتد يوم 28 الجاري.





وقد أعلنت شبكة قناوت "بي إن سبورت" عن نقلها لمباريات بطولة كأس الأبطال الدولية لعام 2018 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية مباشرةً.



