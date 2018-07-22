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توقيت مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند في الكأس الدولية للأبطال 2018 والقنوات الناقلة

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:27 ص
توقيت مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند في الكأس الدولية للأبطال 2018 والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 

يقود الفرعون المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول في المباراة القوية التي ستجمعه مع بروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية لعام 2018.


وتنطلق صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين ليفربول وبروسيا غدًا الأحد والموافق 22 يوليو 2018 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.


ويستضيف ملعب "بنك أمريكا" موقعة ليفربول وبروسيا دورتموند ومن المتوقع أن يشارك المحترف المصري محمد صلاح في المباراة منذ بدايتها خصوصًا بعد عودته للمشاركة في تدريبات الفريق مؤخرًا.


ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ودورتموند في كأس الأبطال الدولية 2018 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" عبر البث الحي والمباشر.
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