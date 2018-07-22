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صلاح يشارك.. موعد مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند في كأس الأبطال الدولية 2018

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:25 ص
صلاح يشارك.. موعد مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند في كأس الأبطال الدولية 2018
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منى العوضي
 

يخوض نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، مباراة صعبة أمام بروسيا دورتموند الألماني، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية لعام 2018.

وتُلعب مباراة ليفربول وبروسيا على ملعب "بنك أمريكا" وذلك غدًا الأحد والموافق 22 يوليو 2018 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح بعد عودته للمشاركة في تدريبات الفريق عقب فترة التوقف الماضية بسبب كأس العالم 2018.

وأعلنت قنوات "بي إن سبورت" عن إذاعة مباريات كأس الأبطال الدولية مباشرةً، ويخوض نادي ليفربول مباراة ثانية ضد مانشستر سيتي يوم 26 يوليو وأخرى ضد مانشستر يونايتد في 28 يوليو وديًا بالبطولة.

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