أبواليزيد يتقدم بطلب إحاطة عاجل ضد الجبلاية (مستندات)

أعلن عمرو أبواليزيد نائب مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب مخالفات مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، وتجاوزاتها خلال الفترة الماضية.

وقال أبواليزيد خلال طلبه، أن هناك بعض القنوات الفضائية قامت باختراق معسكر المنتخب الوطني، خلال بطولة كأس العالم الماضية لأسباب شخصية، كما تربح سيف زاهر ومجدي عبدالغني وحازم إمام أعضاء مجلس الإدارة مم البرامج والشركة الراعية رغم لائحة الفيفا التي تمنع ذلك.

وأضاف أبواليزيد، أن هناك إهدار المال العام المتمثل في إقامة مباراة مصر والكويت الودية خلال فترة الراحة الإلزامية للفيفا وتغريم اتحاد الكرة 50 ألف فرانك سويسري.





كما شمل الطلب استجواب عبدالغني، حول تعديه على أعضاء مجلس النواب بالتلفظ الخارجي في حضور أحد نواب المجلس.





وكان المنتخب الوطني، ودع منافسات كأس العالم من الدور الأول عقب تذيله صدارة المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط في البطولة التي أقيمت بروسيا بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الماضي.