ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبواليزيد يتقدم بطلب إحاطة عاجل ضد الجبلاية (مستندات)

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:20 ص
أبواليزيد يتقدم بطلب إحاطة عاجل ضد الجبلاية (مستندات)
طباعة
محمد الصو
 


أعلن عمرو أبواليزيد نائب مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب مخالفات مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، وتجاوزاتها خلال الفترة الماضية.


وقال أبواليزيد خلال طلبه، أن هناك بعض القنوات الفضائية قامت باختراق معسكر المنتخب الوطني، خلال بطولة كأس العالم الماضية لأسباب شخصية، كما تربح سيف زاهر ومجدي عبدالغني وحازم إمام أعضاء مجلس الإدارة مم البرامج والشركة الراعية رغم لائحة الفيفا التي تمنع ذلك.


وأضاف أبواليزيد، أن هناك إهدار المال العام المتمثل في إقامة مباراة مصر والكويت الودية خلال فترة الراحة الإلزامية للفيفا وتغريم اتحاد الكرة 50 ألف فرانك سويسري.


كما شمل الطلب استجواب عبدالغني، حول تعديه على أعضاء مجلس النواب بالتلفظ الخارجي في حضور أحد نواب المجلس.


وكان المنتخب الوطني، ودع منافسات كأس العالم من الدور الأول عقب تذيله صدارة المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط في البطولة التي أقيمت بروسيا بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الماضي.

أبواليزيد يتقدم بطلب إحاطة عاجل ضد الجبلاية (مستندات)
أبواليزيد يتقدم بطلب إحاطة عاجل ضد الجبلاية (مستندات)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 5:00:05 AM