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حفل عشاء "مركب بلا صياد" مع الجمهور (صور)

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:43 ص
حفل عشاء مركب بلا صياد مع الجمهور (صور)
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شيماء عطية
 

فى ختام اليوم الثاني لفعاليات الدورة الحادية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري شهد العرض المسرحي "مركب بلا صياد" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية حضورًا جماهيريًا كبير والذى فوجىء ومع انتهاء العرض المسرحي بدعوته من قبل أبطال المسرحية إلى حفل عشاء ضمن الأحداث، وإلتقاط بعض الصور التذكارية معهم فى لفتة طيبة تجاه جمهور العرض.


"مركب بلا صياد" تأليف اليخاندرو كاسونا ودراماتورج وتمثيل واخراج عمرو قابيل وبطولة راندا عوض ومنحه زيتون ومي رضا وإبراهيم فرح وهاني عبد الناصر ومحمد فتحي، موسيقى وألحان حازم الكفراوى، توزيع موسيقي احمد حامد، ديكور محمد زكريا، أزياء ريم شاهين، إضاءة محمد عبد المحسن، مساعد مخرج احمد فرحات، مخرج منفذ انجى إسكندر.


حفل عشاء "مركب بلا صياد" مع الجمهور (صور)
حفل عشاء "مركب بلا صياد" مع الجمهور (صور)
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