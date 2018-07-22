فواز: بن لادن مرجعيتي في "أبو عمر المصري".. ولا يوجد "نمبر وان" في التمثيل (فيديو)

أكد الفنان صبري فواز، أن شخصية الجهادي أسامة بن لادن، كانت مرجعًا رئيسيًا له في دراسة دور "الشيخ" الذي قدمه في مسلسل أبو عمر المصري، والذي عُرض في رمضان الماضي.



وأوضح فواز، في ندوة جريدة الفجر لتكريم فريق عمل "أبو عمر المصري"، أنه نجح في تقديم الدور على أفضل وجه على الرغم من ضيق الوقت واشتراكه في عملين في نفس التوقيت وهما مسلسلي "رحيم" و"سك على بناتك".



وحول التعليقات الإيجابية عن دوره في أبو عمر المصري، قال: "إحدى المعجبات قالت أنني أحببتها في الإرهابيين".



ورفض صبري فواز، وصف نفسه بالأفضل، نافيًا وصف أي ممثل بأنه الأفضل عن بقية زملائه مبررًا ذلك بأن الفن قائم على الذوق ولكل جمهور ذوقه.