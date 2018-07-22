72 ميدالية لمصر بعد نهاية منافسات اليوم الثالث لدورة الألعاب الأفريقية





واصلت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر، ابتعادها بصدارة جدول الترتيب العام للميداليات برصيد 72 ميدالية بواقع 41 ذهب و 16 فضية و 15 برونزية.





وكانت مصر قد استطاعت إنها منافسات أمس السبت برصيد 39 ميدالية منها 23 ذهب و 8 فضية و 8 برونز .





وكان الجمباز صاحب النصيب الأكبر من الميداليات في اليوم الثالث الذي استطاع حصد 15 ميدالية ، 5 ذهب و 5 فضية و 5 برونزز، بينما استطاع رفع الاثقال حصد 12 ميدالية جميعهم ذهب في اليوم الثالث.





يذكر أن مصر قد حصدت في اليوم الأول 13 ميدالية و 20 في اليوم الثاني للدورة.





جدير بالذكر أن مصر تواصل منافساتها اليوم الأحد في التجديف والكرة الشاطئية والرماية وكرة اليد والشراع و السلاح و الجمباز والدراجات والسباحة.



