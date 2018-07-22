72 ميدالية لمصر بعد نهاية منافسات اليوم الثالث لدورة الألعاب الأفريقية
الأحد 22/يوليه/2018 - 03:23 ص
دينا نبيل
واصلت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر، ابتعادها بصدارة جدول الترتيب العام للميداليات برصيد 72 ميدالية بواقع 41 ذهب و 16 فضية و 15 برونزية.
وكانت مصر قد استطاعت إنها منافسات أمس السبت برصيد 39 ميدالية منها 23 ذهب و 8 فضية و 8 برونز .
وكان الجمباز صاحب النصيب الأكبر من الميداليات
في اليوم الثالث الذي استطاع حصد 15 ميدالية ، 5 ذهب و 5 فضية و 5 برونزز، بينما استطاع رفع الاثقال حصد 12 ميدالية جميعهم
ذهب في اليوم الثالث.
يذكر أن مصر قد حصدت في اليوم الأول 13
ميدالية و 20 في اليوم الثاني للدورة.
جدير بالذكر أن مصر تواصل منافساتها اليوم
الأحد في التجديف والكرة الشاطئية والرماية وكرة اليد والشراع و السلاح و الجمباز والدراجات
والسباحة.
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