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72 ميدالية لمصر بعد نهاية منافسات اليوم الثالث لدورة الألعاب الأفريقية

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:23 ص
72 ميدالية لمصر بعد نهاية منافسات اليوم الثالث لدورة الألعاب الأفريقية
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دينا نبيل
 


واصلت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر، ابتعادها بصدارة جدول الترتيب العام للميداليات برصيد 72 ميدالية بواقع 41 ذهب و 16 فضية و 15 برونزية.


وكانت مصر قد استطاعت إنها منافسات أمس السبت برصيد 39 ميدالية منها 23 ذهب و 8 فضية و 8 برونز .


وكان الجمباز صاحب النصيب الأكبر من الميداليات في اليوم الثالث الذي استطاع حصد 15 ميدالية ، 5 ذهب و 5 فضية و 5 برونزز،  بينما استطاع رفع الاثقال حصد 12 ميدالية جميعهم ذهب في اليوم الثالث.


يذكر أن مصر قد حصدت في اليوم الأول 13 ميدالية و 20 في اليوم الثاني للدورة.


جدير بالذكر أن مصر تواصل منافساتها اليوم الأحد في التجديف والكرة الشاطئية والرماية وكرة اليد والشراع و السلاح و الجمباز والدراجات والسباحة.


المزيد عن: كورة كرة فضية رياضة الالعاب الافريقية
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