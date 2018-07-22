بالتفاصيل.. حسام وإبراهيم حسن يتلقيان عرضا سعوديا





تلقى التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بالجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي على الترتيب عرضا سعوديا للعمل في إحدى القنوات السعودية خلال الفترة المقبلة.

وعرضت القناة السعودية على التوأم تقديم برنامج أسبوعي على شاشتها، ويدرس حسام وإبراهيم حسن العرض لتحديد قرارهما سواء بالموافقة أو الرفض.

ويفكر حسام وإبراهيم حسن في العرض حيث يريداان ألا يؤثر على مواعيد تدريبات فريق النادي المصري وارتباطات الفريق في الفترة الجارية.