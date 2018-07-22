ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جماهير النصر تطالب الإدارة بالتعاقد مع "عموري"

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:11 ص
جماهير النصر تطالب الإدارة بالتعاقد مع عموري
طباعة
أحمد عصام
 

طالبت جماهير نادي النصر السعودي، مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب نادي العين الإماراتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وأطلقت جماهير النصر هاشتاج "عموري مطلبنا بالسويلم"، وانتشر الهاشتاج ودخل في قائمة الأكثر تداولا علي السوشيال ميديا.

ويتبقي لعموري في عقده مع العين 6 أشهر فقط، ولم يجدد تعاقده حتي الان مع الفريق الإماراتي، وبرم إدارة النصر 3 صفقات للاعبين اجانب في الميركاتو الصيفي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 3:30:05 AM