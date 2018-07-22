جماهير النصر تطالب الإدارة بالتعاقد مع "عموري"





طالبت جماهير نادي النصر السعودي، مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب نادي العين الإماراتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.





وأطلقت جماهير النصر هاشتاج "عموري مطلبنا بالسويلم"، وانتشر الهاشتاج ودخل في قائمة الأكثر تداولا علي السوشيال ميديا.





ويتبقي لعموري في عقده مع العين 6 أشهر فقط، ولم يجدد تعاقده حتي الان مع الفريق الإماراتي، وبرم إدارة النصر 3 صفقات للاعبين اجانب في الميركاتو الصيفي.