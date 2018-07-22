النصر للتعدين: وكيل اللاعب إيزي "مسجل خطر ونصاب"

قال نائب رئيس نادى النصر للتعدين عمرو طه إن وكيل اللاعب النيجيري إيزى "مسجل خطر" ومزور ونصاب معربا عن تعجبة الشديد من تعاون نادر السيد وكيل اللاعبين معه .

وأضاف" طه" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي اسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم السبت أن حالة التزوير للاعب النيجيري ايزى واضحة جدا وإتضح أنة من جانب وكلاء اللاعب .

وأوضح أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كلا من مجدى عبد الغنى كرئيس لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة وضد رئيس شئون اللاعبين بالنادى المصري ووكيل اللاعب نادر السيد ووائل عبد الرحمن نائب الوكيل بالاضافة الى ياسر اسماعيل بالنادى المصري للتحقيق فى واقعة تزوير اللاعب النيجيري ايزى.

وتابع :"وكيل اللاعب النيجيري مزور وعليه احكام قضائية بالنصب وقضايا بالمحاكم " منوها أن الختم الموجود على عقد اللاعب النيجيري مزور وتم كشفه بسهولة وتقدمنا ببلاغ للنائب العام واتحاد الكرة مشدد على أن لجنة فض المنازعات هى من ستقضي بيننا فى واقعة اللاعب ايزى.