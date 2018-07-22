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إيطاليا ستشرع في ترحيل 57 مهاجرا تونسيا عقب إنقاذهم في البحر المتوسط

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:57 ص
إيطاليا ستشرع في ترحيل 57 مهاجرا تونسيا عقب إنقاذهم في البحر المتوسط
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محمد وليد الجموسي
 

 
قال وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني،  السبت  إن إيطاليا ستبدأ على الفور في ترحيل 57 مهاجرا تونسيا عقب إنقاذهم في البحر المتوسط.

ويأتي إعلان سالفيني بعد ساعات من إنقاذ هؤلاء المهاجرين وإيصالهم إلى الشاطئ وعلق سالفيني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا " تلقوا المساعدة والعلاج وسيتم ترحيلهم على الفور، الكلمات يتبعها أفعال".

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه سيتم إرسال بعض الرجال البالغين ضمن هذه المجموعة من المهاجرين مرة أخرى إلى تونس على متن إحدى رحلات الطيران المستأجرة يوم الاثنين، بينما سيتم إرسال باقي أعضاء المجموعة في وقت لاحق من الأسبوع ولم يتقدم أي من هؤلاء المهاجرين التونسيين بطلب لجوء.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية بأنه تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين قبالة جزيرة بانتيليريا الإيطالية، التي تقع بين تونس وإيطاليا، ثم نقلهم بعد ذلك إلى صقلية.

 
 

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