تونس تحتضن ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال كرة السلة بين 14 و16 سبتمبر المقبل

تحتضن تونس من 14 الى 16 سبتمبر المقبل ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال الصين 2019 لكرة السلة حسب ما اعلنته الجامعة التونسية للعبة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.





واضاف المصدر ذاته ان الاتحاد الدولي لكرة السلة اتخذ هذا القرار على ضوء النجاح التنظيمي الباهر الذي رافق إياب المرحلة الأولى بتونس خلال شهر جوان الفارط.





وتجدر الاشارة الى ان اياب المرحلة الاخيرة من تصفيات المونديال ستقام من 30 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2018 ببلد سيتم الاعلان عنه لاحقا.





وقبل اقتحام المرحلة الثانية والاخيرة تتصدر تونس الترتيب ب12 نقطة امام انغولا والكاميرون (10 نقاط لكل منهما) ومصر والمغرب (9 نقاط لكل منهما) والتشاد (8 نقاط).





وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة الاخرى ب12 نقطة امام السنغال (11 نقطة) وجمهورية افريقيا الوسطى ورواندا (9 نقاط لكل منهما) وكوت ديفوار ومالي (8 نقاط لكل منهما).





ويتاهل في اعقاب المرحلة الثانية صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى المونديال الى جانب صاحب افضل مركز ثالث من المجموعتين.





وسيتبارى المنتخب التونسي في المرحلة الثانية مع كل من المغرب (14 سبتمبر) ومصر (15 سبتمبر) وانغولا (16 سبتمبر) في حين لن يلاقي من جديد المنتخبات التي واجهها في المرحلة الأولى وهي الكاميرون والتشاد.

وفي ما يلي برنامج مباريات ذهاب المرحلة الاخيرة لتصفيات المونديال التي ستدور بين 14 و16 سبتمبر القادم بتونس :

14 سبتمبر 2018

أنغولا / الكامرون

مصر / التشاد

تونس / المغرب

15 سبتمبر 2018

الكامرون / المغرب

أنغولا / التشاد

تونس / مصر

16 سبتمبر 2018

الكامرون / مصر

التشاد / المغرب

تونس / أنغولا