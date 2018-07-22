الفنّان زياد غرسة و9 عروض متنوعة في الدورة الثانية لمهرجان بنان للثقافة والفنون والتسوق





برمجت جمعية المهرجان ببنّان 10 عروض متنوعة في الدورة الثانية لمهرجان بنان للثقافة والفنون والتسوق الذي تنظمه بدعم وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير ضمن برنامج "بنّان مدينة الفنون" خلال الفترة المتراوحة بين 26 جويلية الجاري و20 أوت 2018 في مسرح الهواء الطلق ببنّان بولاية المنستير وفق ما أفاد منصور سعيد خلال ندوة صحفية انتظمت بقصر بلدية بنّان.





وتنطلق فعاليات المهرجان بتنظيم يوم سياحي يوم الخميس 26 جويلية الجاري بالتعاون مع المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء في مسرح الهواء الطلق ببنّان. وسيشمل هذا اليوم السياحي عرضا للأزياء التقليدية ومعزوفات لفرقة الموسيقي الفولكلورية.





ويواكب جمهور هذا المهرجان في سهرة الجمعة 27 جويلية الجاري عرضا للفنّانة شهرزاد هلال ويتابع يوم الأحد 29 جويلية مسرحية "دراقا" للمخرج بسام الحمراوي ويوم الإثنين حفلا لموسيقى الراب مع "أكرم ماق".





ولأحباء المالوف والموسيقي التونسية الأصيلة موعد مع الفنّان زياد غرسة يوم الثلاثاء 31 جويلية، كما يتابع عشاق الفنّ الرابع يوم الأربعاء 1 أوت 2018 مسرحية "خدام حزام" مع غازي لكحل ويوم الخميس 2 أوت مسرحية "ملا عيلة" وهو عمل من إخراج الصادق حلواس وتمثيل نعيمة الجاني وفيصل الحضيري وبسام الحمراوي وأميمة بن حفصية.





وتقدم مجموعة البحث الموسيقي بقابس بقيادة الفنّان نبراس شمام عرضا في سهرة السبت 3 أوت وهو حفل خيري لفائدة جمعية التحدي لمكافحة السرطان ببنّان بمناسبة ذكرى تأسيس هذه المجموعة.





وتحيي الفنّانة رحمة عفانة سهرة السبت 4 أوت بتقديم عرض "أنا التونسية" ويؤثث "بلال ام سي" سهرة فن الراب يوم الإثنين 6 أوت 2018. وتختتم فعاليات المهرجان يوم الثلاثاء 7 أوت 2018 بحفل سيقع خلاله تكريم مختلف الأطراف التي دعمت المهرجان.





وخصصت هيئة المهرجان 170 اشتراكا قيمة الواحد 50 دينارا و70 دينارا للمشجعين حسب رئيس المهرجان.

وبشأن الأطراف التي دعمت مهرجان بنان في دورته الثانية، أوضح منصور سعيد أنّ المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير دعمت التظاهرة باقتناء عرض شهرزاد هلال وتقديم منحة مالية قدرها 3 آلاف دينار،الى جانب وزارة الشؤون الثقافية التي اقتنت عرض بلال ام سي وخصصت للمهرجان منحة قدرها 10 آلاف دينار وساهمت بلدية بنّان بمنحة قدرها 3 آلاف دينار.





وحرصت هيئة المهرجان وفق رئيسها، خلال هذه الدورة على تشجيع الإنتاج الثقافي المحلي ببنّان وذلك ببرمجة العرض المسرحي "خدام حزام" وهو إنتاج سنة 2018 للمسرحي الشاب غازي الأكحل أصيل مدينة بنّان، علما ان الهيئة تنظم من 10 إلى 20 أوت 2018 الدورة الأولى من مهرجان التسوق بالتعاون مع بلدية بنّان التي دعمت المهرجان بمشاركة حوالي 60 عارضا علاوة على الباعة القارين في الحيّ التجاري على مستوى شارع الحبيب بورقيبة ببنّان.





وتنظم جمعية مهرجان بنان بالتعاون مع المجتمع المدني 12 نشاطا موازيا متنوعا خلال الفترة المتراوحة بين 29 جويلية و18 أوت 2018 من ذلك ندوة حول اليوم العالمي للالتهاب الكبدي وندوة تحسيسية حول مخاطر نقل المواد الخطرة وأنشطة أدبية ورياضية مع عرض شريط علمي ثلاثي الأبعاد وذلك بالتعاون مع جمعية جسور.