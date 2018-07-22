جمعية الحمامات تشارك في كاس العالم لكرة اليد

اعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن قائمة الفرق التي ستشارك في مسابقة كاس العالم للاندية "سوبر غلوب" والتي تضمنت من تونس جمعية الحمامات كممثل عن القارة الافريقية.





واضاف المصدر ذاته ان مشاركة جمعية الحمامات جاءت بعد اعتذار الزمالك المصري حامل لقب رابطة ابطال افريقيا عن المشاركة.





وستدور مسابقة "سوبر غلوب 2018" بالعاصمة القطرية الدوحة من 15 إلى 18 أكتوبر المقبل 2018 بمشاركة جمعية الحمامات وبرشلونة الإسباني وفوكسي برلين الألماني ومونبيلي الفرنسي وتوباتي البرازيلي والسد القطري والنجمة البحريني ونادي جامعة سيدني الأسترالي.