



خالد قدور: وزارة الطاقة تلقت الى حد الان 58 طلبا من شركات ترغب في توليد الكهرباء من الشمس والرياح

كشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، ان الوزارة تلقت 58 طلبا من طرف شركات ترغب في المشاركة في طلب عروض لانتاج الكهرباء منها 38 طلبا في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية و20 طلبا اخر لانتاج الكهرباء من الرياح.





واضاف قدور، ان هذه الطلبات تندرج في إطار البرنامج العام الوطني للطاقات المتجددة، الذي طرح في شأنه، مؤخرا، طلب عروض دولي يخص 100 ميغاوات لإيجاد طاقة بديلة للمحروقات.





واضاف الوزير، على هامش اشرافه على افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان صفاقس الدولي، ان مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة ممتدة على كامل الولايات وقد منحت الوزارة ، حتى الان، 6 تراخيص من ضمنها مشروع في ولاية صفاقس ستنطلق اشغاله، قريبا، للتوصل الى انتاج بطاقة 10"ميغاوات " في غضون سنة .