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البنك الافريقي للتنمية يطلق الخميس 26 جويلية بتونس،مشروعا لاستخدام طائرات "درون" في المجال الزراعي

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:51 ص
البنك الافريقي للتنمية يطلق الخميس 26 جويلية بتونس،مشروعا لاستخدام طائرات درون في المجال الزراعي
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محمد وليد الجموسي
 

 أعلن البنك الافريقي للتنمية، السبت ، انه سيطلق الخميس 26 جويلية 2018 بتونس، بالتعاون مع القطب التكنولوجي لمدينة بوسان بكوريا الجنوبية، المشروع النموذجي لاستخدام الطائرات بدون طيار "درون" لادارة المشاريع الزراعية بتونس بجهة سيدي بوزيد.

واشار البنك، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان مسؤولين تونسيين من بينهم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الى جانب سفير كوريا الجنوبية بتونس، شو كو راي، والعمدة المساعد لمدينة بوسان، جي مين بارك، والمدير العام لمنطقة شمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية، محمد العزيزي، سيشاركون في اطلاق المشروع الرائد . 

ويمول مشروع استخدام الطائرات دون طيار في المجال الزراعي في تونس، الذي يبدأ رسميا مطلع اوت 2018 ليتواصل على مدى عشرة اشهر، عبر هبة يمنحها صندوق التعاون كوريا الجنوبية افريقيا فيما يشرف على تنفيده البنك الافريقي للتنمية .

واعتبر البنك "ان استخدام الطائرات دون طيار في المجال الزراعي يتيح عديد المزايا منها تجميع المعلومات الزراعية ولا سيما متابعة الانتاج الزراعي والتنوع البيولوجي وتاثير التغيرات المناخية والتصرف في الموارد الطبيعية (عقار وغطاء نباتي واستغلال الاراضي الفلاحية والموارد المائية وغيرها...). 

ويشكل استخدام التكنولوجيات الحديثة احد الاولويات الخمس للبنك الافريقي للتنمية. وتتيح هذه التكنولوجيات ترشيد التصرف في المسارات العملية لتنفيذ المشروع بهدف تحقيق النجاعة والجدوى المطلوبتين. يذكر ان هذه التكنولوجيا عرضت خلال الاجتماعات السنوية 53 لمجموعة البنك الافريقي المنعقدة خلال شهر ماي 2018 بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وسيتح هذا المشروع نقل تكنولوجيا ومهارات استخدام الطائرات دون طيار وصيانتها من خلال تكوين مشفوع بشهائد لفائدة 30 شاب تونسي.

ويمتلك القطب التكنولوجي لمدينة بوسان الكورية الجنوبية خبرة في مجال استخدام الطائرات دون طيار في جمع المعطيات ومعالجتها بشكل فوري، وقد عمل القطب اساسا في مشاريع حضرية (مياه الشرب والعقار وشبكة الطرقات) وسيقوم عبر هذا المشروع بتقاسم تجربته مع تونس.

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