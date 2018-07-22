مباركة عواينية: "قضية الشهيد محمد البراهمي تتقدم ببطىء شديد "

قالت ارملة الشهيد محمد البراهمي النائبة مباركة عواينية ان قضية اغتيال البراهمي "تتقدم ببطىء شديد ولا تزال تراوح مكانها بسبب عدم وجود تعاون من السلطات المعنية بالرغم من انها جريمة دولة بوضوح وبالرغم من مطالبة فريق الدفاع بتجميع الملفات التي لها علاقة بهذه الجريمة في ملف واحد لكي لا تتشتت الجهود".





وأشارت خلال احياء الذكرى 25 لاغتيال الشهيد محمد البراهمي السبت بسيدي بوزيد الى انه تمت سرقة العديد من الأدلة من الملفات على غرار الأقراص المضغوطة والوثائق مضيفة انه "تم تهديد الشهود والدولة لم تحرك ساكنا بل تمت ترقية العديد من المتهمين وهو ما يذهب في اتجاه وجود نية مبيتة من اجل طمس هذه الجريمة ليأكلها النسيان."





وقد تم بمناسبة احياء أنصار التيار الشعبي والجبهة الشعبية لذكرى اغتيال البراهمي بإحدى الفضاءات الخاصة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد بحضور الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي ندوة بعنوان "إشكاليات التنمية المحلية..الفلاحة التونسية بين ازمة المياه ومشاكل الأراضي الدولية"





وبين حمدي خلال هذه الندوة ان مؤشرات التنمية بسيدي بوزيد مهد الثورة وبمعتمدية جلمة بالخصوص لا تزال في تراجع بالرغم من وجود إمكانيات ضخمة وكبيرة بالإمكان حسن توظيفها واستغلالها للنهوض بواقع الجهة.





واشار الى انه رغم وجود حوض مائي ضخم جدا (جلمة السبالة) الا ان الجهة تعاني من العطش منذ الأشهر الماضية على مستوى مياه الري او الماء الصالح للشراب تجلى بالخصوص خلال حادثة ردم بئر السوائبية مما يؤكد وجود سوء استغلال لهذه الثروة.





كما لفت الى وجود مخزون كبير من الاراض الفلاحية الدولية اما مهمل او تم منحها الى غير مستحقيها وحر مان الشباب العاطل عن العمل من استغلالها وهو يفرض البحث عن حلول ناجعة على غرار إعادة تكوين للخريجين في الميدان الفلاحي واسنادهم مقاسم فلاحية.





وشدد على ضرورة إيلاء الحكومة لموضوعي المياه والأراضي الدولية الأهمية اللازمة واستغلاله في دفع التنمية بالجهات الداخلية التي تشكو من ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل يذكر أن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي(58 سنة)، أغتيل أمام منزله بحي الغزالة من ولاية أريانة يوم 25 جويلية 2013 ، بعد أشهر قليلة من إغتيال شكري بلعيد (49 سنة)، الأمين العام السابق لحزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد في 6 فيفري 2013.





وتم خلال ندوة صحفية نظمها حزب التيار الشعبي بالعاصمة اول امس الخميس تقديم البرنامج العام لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد النائب محمد البراهمي والتي انطلقت امس الجمعة لتتواصل الى غاية يوم 27 من الشهر ذاته.وستقام خلال هذه الذكرى ندوات فكرية و سياسية واقتصادية وعروض مسرحية و فنية في العاصمة و في ولايات قابس وباجة وسيدي بوزيد.