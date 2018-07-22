برلماني: السودان هو مصدر الحياة للشعب المصري



وأوضح "فليفل"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يعيد الدفء للعلاقات بين البلدين.



وتابع عضو مجلس النواب، أن السودان هي مصدر الحياة للشعب المصري، وإذا كان الشعب يعتمد على نهر النيل بنسبة 99%، وبالتالي جميع الأنهار الفرعية تتجمع في السودان، ومدخل النيل لمصر هو السودان.

قال الدكتور السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إنه لا غنى لمصر عن السودان، ولا للسودان عن مصر، والصلات بينهما أزلية مترسخة على مر التاريخ.