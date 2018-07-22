عاجل.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الطب 98.17% والأسنان 97.92% للأسنان والهندسة مرحلة ثانية

يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن الحد الأدنى لكليات الطب البشري 402.5 درجة بنسبة 98.17%، والحد الأدنى لكليات طب الأسنان 401.5 درجة بنسبة 97.92%، والحد الأدنى لكليات الصيدلة 397 درجة بنسبة 96.8%.





كما يعلن وزير التعليم العالي، عن توافر أماكن بكليات الهندسة بالمرحلة الثانية للتنسيق في 7 كليات على مستوى الجمهورية، وبذلك لن يكون هناك حد أدني لكليات الهندسة فى المرحلة الأولى، وبذلك سيتم قبول كافة الطلاب من الشعبة الهندسية الذين تقدموا للكلية وحصلوا بحد أدنى على 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر في كليات الهندسة، وسينخفض تنسيق هذه الكلية لأقل من 93% أو قد يتوقف عند هذه النسبة.