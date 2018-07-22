مدرب دجلة يثني على أداء مهاجمه أمام المستقبل

تلقى السنغالي إبراهيما نداي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إشادة خاصة من اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، بعد أدائه المبهر خلال مباراة نجوم المستقبل، وديًا.





وكان وادي دجلة، حقق فوزًا على فريق نجوم المستقبل بخماسية مقابل هدف وحيد، أحرز خلالها نداي "هاتريك" في المباراة التي أقيمت مساء أمس على مدار ثلاثة أشواط كاملة.



