ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب دجلة يثني على أداء مهاجمه أمام المستقبل

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:52 ص
مدرب دجلة يثني على أداء مهاجمه أمام المستقبل
طباعة
محمد الصو
 

تلقى السنغالي إبراهيما نداي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إشادة خاصة من اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، بعد أدائه المبهر خلال مباراة نجوم المستقبل، وديًا.


وكان وادي دجلة، حقق فوزًا على فريق نجوم المستقبل بخماسية مقابل هدف وحيد، أحرز خلالها نداي "هاتريك" في المباراة التي أقيمت مساء أمس على مدار ثلاثة أشواط كاملة.


ويستعد دجلة، لخوض ثلاثة مباريات ودية أخرى خلال الفترة المقبلة، قبل ختام معسكره في إطار الاستعداد لمنافسات الدوري العام والذي ينطلق أواخر الشهر الجاري.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 1:50:04 AM