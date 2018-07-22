الإسماعيلي يتعاقد مع سليم عبد الخالق





واصل مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين جدد بضم سليم عبد الخالق الظهير الأيمن قادما من فريق الأهرام.





ووقع اللاعب على عقود انضمام لخمسة مواسم مقبلة ،فى سبيل تدعيم كافة المراكز بأكثر لأكثر من لاعب لارتباط الفريق بالمشاركة بأربع بطولات خلال منافسات هذا الموسم.





ويخوض اللاعب حاليا تدريبات جانب المستبعدين قبل انضمامه لتدريبات الفريق عقب عودته من سلطنة عمان التى يخوض فيها منافسات دورة صلالة الودية الدولية.



