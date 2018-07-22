ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تشيلسي يحدد شرطا للموافقة على رحيل هازارد إلى ريال مدريد

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:06 ص
تشيلسي يحدد شرطا للموافقة على رحيل هازارد إلى ريال مدريد
طباعة
علي نبوي
 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي تشيلسي سيرفض رحيل البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد الإسباني، على الرغم من اهتمام الأخير بالتعاقد معه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ستار" البريطانية فإن نادي تشيلسي قرر الاحتفاظ بلاعبه هازارد، ووسيجبره على البقاء حتى نهاية عقده مع النادي".

وأضافت الصحيفة بان تشيلسي سيوافق على رحيل هازارد لريال مدريد في حالة واحدة فقط، وهي موافقة ريال مدريد على دفع مبلغ 150 مليون جنيه استرليني.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 2:00:07 AM