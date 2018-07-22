تشيلسي يحدد شرطا للموافقة على رحيل هازارد إلى ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي تشيلسي سيرفض رحيل البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد الإسباني، على الرغم من اهتمام الأخير بالتعاقد معه.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ستار" البريطانية فإن نادي تشيلسي قرر الاحتفاظ بلاعبه هازارد، ووسيجبره على البقاء حتى نهاية عقده مع النادي".





وأضافت الصحيفة بان تشيلسي سيوافق على رحيل هازارد لريال مدريد في حالة واحدة فقط، وهي موافقة ريال مدريد على دفع مبلغ 150 مليون جنيه استرليني.