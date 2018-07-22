الفنان على مهدي: أعمال "دياب" قدمناها على المسرح السوداني





كتب الفنان السوداني الكبير "على مهدى" معلقا على افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى قائلًا: "لعل اختيار كاتبنا الراحل محمود دياب إشارة طيبة لمعاني العرفان والتقدير والفهم الصائب لإسهامه في صناع العروض المسرحية، ليس في مصر، ولكن في عواصم اخري تنطق بالعربية.

وأضاف: شهدت المواسم الاولي للمسرح القومي السوداني أعماله وكانت من بين المشخصاتية لمسرحية (الزوبعة) أيام عرضها علي خشبة المسرح القومي أمدرمان البقعة المباركة، ومسر ح مدني في ولاية الجزيرة التي أمضيت فيها البارحة اُمسية طيبة تذكرت فيها مسرحية محمود دياب، التى سودنها الراحل كاتبنا المسرحي الكبير يوسف خليل ومن إخراج الراحل الدكتور عوض محمد عوض، يوم عاد الي جنوب الوادي يسهم في مواسم المسرح القومي السوداني الراقية ، وفي اطار جهود الأب المؤسس الفكي عبد الرحمن ، الذى تم تكريمه في واحدة من دورات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي تقديرا لجهده المتميز. أنكم تفتحون لنا الآن أدراج الذاكرة لنكتب عنها تجارب تشكل الآن إضافة لجهود صناع الفرجة في وادي النيل.



