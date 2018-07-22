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رئيس الضرائب العقارية تكشف عقوبة المتخلفين عن دفع الضريبة

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:58 ص
رئيس الضرائب العقارية تكشف عقوبة المتخلفين عن دفع الضريبة
الدكتورة سامية حسن
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة سامية حسن، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن أصحاب الوحدات العقارية التي يكون ثمنها أقل من 2 مليون جنيه، عليهم الذهاب إلى الضرائب العقارية وتسجيلها، مؤكدة أنهم لند يدفعوا عليها ضريبة.

وأضافت "حسن"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن من امتلك وحدة سكنية، أو بنى وحدة سكنية إضافية، عليه الذهاب وتسجيلها وإذا كانت أقل من 2 مليون جنيه، سيتم رفع الضريبة عليها حتى لو كانت مسجل عليها ضريبة.

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه بالنسبة لمن يمتلكون أكثر من عقار، أو وحدة سكنية ويكون ثمنهما معا أقل من 2 مليون جنيه، سيتم إعفائه من ضريبة وحدة واحدة فقط ويدفع على الأخرى.

أما بالنسبة للشرائح التي هي أعلى من 2 مليون جنيه، سيحصلون على إعفاء لأول 2 مليون، موضحة أنه إذا كانت الوحدة السكنية قيمتها 3 مليون جنيه، سيتم إعفاء 2 مليون ويدفع ضريبة على المليون المتبقى، لافتة إلى أن الضريبة هي 10% من صافي القيمة الإيجارية التي تحددها لجن مختصة، مشيرة إلى أنه يتم دفع على كل مليون زيادة حوالي ألف أو 1100 جنيه.

وشددت على أن من سيتخلف عن دفع الضريبة سيتم فرض غرامة عليه.
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