توني ماهر يفوز بلقب أفضل ممثل صاعد في استفتاء "الفجر الفني"





فاز الفنان الشاب توني ماهر، بلقب أفضل ممثل صاعد بنسبة ٤٠.٤٣% في استفتاء موقع "الفجر الفني" من بين عدد كبير من النجوم الشباب وذلك عن مسلسل "رحيم".





المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".



