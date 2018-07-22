توني ماهر يفوز بلقب أفضل ممثل صاعد في استفتاء "الفجر الفني"
الأحد 22/يوليه/2018 - 12:52 ص
يارا أحمد
فاز الفنان الشاب توني ماهر، بلقب أفضل ممثل صاعد بنسبة ٤٠.٤٣% في استفتاء موقع "الفجر الفني" من بين عدد كبير من النجوم الشباب وذلك عن مسلسل "رحيم".
المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".
ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.
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