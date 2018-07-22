رئيس الأركان الأمريكى الأسبق: أشهد على جرائم إيران فى العراق.. وسيطولها التغيير

نشر رئيس الأركان الأمريكى الأسبق جورج كيسى، مقالاً فى صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية بعنوان "يجب أن يصل التغيير إلى إيران".

وأشار الجنرال المتقاعد إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، حين سأله أحد الصحفيين، حول هدف الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران، فقال إنّه دفع إيران للعمل كدولة طبيعية داخل المجتمع الدولى، ولا تدعم الإرهاب أة تطلق الصواريخ ضد مطارات دولية أو تكون أكبر راعية للإرهاب فى العالم، وهذه مطالب بسيطة.

وأضاف كيسى، فى مقاله الأسبوع الجارى، أنّ تصرفات إيران بزعزعة استقرار جيرانها والمنطقة بأكملها وتصدير الإرهاب ليس سلوكاً طبيعياً، لذا يجب أن يطولها التغيير.

كما كشف الجنرال الأمريكى أنه كان شاهداً على جرائم إيران فى العراق بعد غزو أمريك عام 2003، فقامت باستخدام الإرهاب لتحقيق أهدافها السياسية، وتعزيز العنف الطائفى وإحباط أهداف الولايات المتحدة والعراقيين لإقامة ديموقراطية تمثيلية.

كما أوضح أنّه منذ 12 عاماً وحتى الأن لا زالت إيران تزعزع استقرار المنطقة.