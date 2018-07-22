حسن عطية: عيسى والبيلي وناصر وخميس يدلون بشهادتهم اليوم في المهرجان القومي



قال الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان القومي للمسرح إن فعاليات اليوم الثانى لندوات الملتقى الفكرى للمهرجان، والتى تعقد اليوم "الأحد"، تشهد شهادات الكتاب والكاتبات الشباب عن إبداعهم المسرحي، ويدلي فيها بالشهادات الكتاب عيسى جمال الدين صاحب النصوص المتميزة والذى توج أحدثها بجائزة ساويريس وهو نص "الساعة الأخيرة"، المشارك فى فى الدورة الحالية للمهرجان القومى من إخراج المخرج الكبير ناصر عبد المنعم.









كما تدلى بشاهدتها الشاعرة والكاتبة صفاء البيلى التى عرفناها من خلال مسرحياتها الجادة وأبرزها "ثرى دي" التى أخرجها محمد علام، هذا بالإضافة إلى بحثين عن الكتابة الجديدة للناقدين "أحمد خميس" و "عبد الناصر حنفي" يتعرضان فيهما للحساسية الجديدة التى نعبر عنها كتابات هذا الجيل الجديد من كتاب الدراما المسرحية.



