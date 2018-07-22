ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أستاذ علم اجتماع عن قتل أستاذ أزهري لابنه: "الحيوان أكثر عقلانية منهم"

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:15 ص
أستاذ علم اجتماع عن قتل أستاذ أزهري لابنه: الحيوان أكثر عقلانية منهم
الدكتورة هالة منصور
طباعة
نعيم يوسف
 
علقت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس، على واقعة قتل أستاذ في طب الأزهر لابنه، بعد أن اكتشف سرقة 400 جنيه، قائلة: "هذه جريمة بشعة".

وأضافت "منصور" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، السبت، أن هذا الشخص أزهري، ومن المفترض أن يعرف ما هي القيم اللازمة للمجتمع، موضحة أن هناك أساليب كثيرة لمعاقبة الطفل، الذي بالتأكيد كان يعاني من الحرمان.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع، أن الأب والأم كان يجب عليهم أن يوجهوا أبنائهم وينصحونهم، معقبة: "الحيوان أكثر عقلانية منهم"، موضحة أن الأب والأم يضحون بحياتهم من أجل أبنائهم، ولكن هذا الأب والأم مجرمين ولديهم عقد نفسية.
المزيد عن: قتل جريمة توك شو الأزهر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 2:00:07 AM