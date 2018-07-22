أستاذ علم اجتماع عن قتل أستاذ أزهري لابنه: "الحيوان أكثر عقلانية منهم"

وأضافت "منصور" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، السبت، أن هذا الشخص أزهري، ومن المفترض أن يعرف ما هي القيم اللازمة للمجتمع، موضحة أن هناك أساليب كثيرة لمعاقبة الطفل، الذي بالتأكيد كان يعاني من الحرمان.



وتابعت أستاذ علم الاجتماع، أن الأب والأم كان يجب عليهم أن يوجهوا أبنائهم وينصحونهم، معقبة: "الحيوان أكثر عقلانية منهم"، موضحة أن الأب والأم يضحون بحياتهم من أجل أبنائهم، ولكن هذا الأب والأم مجرمين ولديهم عقد نفسية.

علقت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس، على واقعة قتل أستاذ في طب الأزهر لابنه، بعد أن اكتشف سرقة 400 جنيه، قائلة: "هذه جريمة بشعة".