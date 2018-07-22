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رياض محرز يتحدث عن مباراة أرسنال في افتتاح البريميرليج

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:42 ص
رياض محرز يتحدث عن مباراة أرسنال في افتتاح البريميرليج
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علي نبوي
 


اعترف الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ، بصعوبة مباراة فريقه الأولى في الدوري الإنجليزي، والتي ستكون أمام أرسنال.

 

وقال محرز في تصريحات لوسائل إعلامية :"ستكون مباراة صعبة، خاصة وأنها مع مجيء مدرب جديد بأفكار جديدة".

 

وأضاف " سيكون الفريق مختلفًا عن آرسنال الذي نعرفه ولذلك ستكون مباراة صعبة، ونتمنى أن نحقق الفوز في المباراة الأولى بالمسابقة".

 

وانضم محرز لصفوف مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في الميركاتو الصيفي الجاري لمدة 5 مواسم مقابل 60 مليون جنيه استرليني.

 

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