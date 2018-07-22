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ضحية مستريح البحيرة يكشف تفاصيل النصب عليه

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:27 ص
ضحية مستريح البحيرة يكشف تفاصيل النصب عليه
أحمد عيسى ضحية مستريح البحيرة
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كساب أحمد
 
قال أحمد عيسى، ضحية مستريح البحيرة، إنه أدخر الكثير من الأموال نتيجة عمله في الخارج لمدة تتجاوز الـ17 عامًا، وعندما عاد إلى مصر عمل في مجال المقاولات، لافتًا إلى أن ابن خالته بعد فترة طالبه بالاستثمار مع أحد المتعاقدين مع شركة سيمنز الألمانية من الباطن، قائلًا: "لو معاك فلوس، ابن عمي شغال في شركة كهرباء بالبحيرة، وبياخد شغل من شركة سيمنز، بالباطن، بيورد بعض قطع الغيار لصيانة المولدات".

وأضاف ضحية مستريح البحيرة، خلال حوراه ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن النصاب حصل منه في بداية الأمر على 350 ألف جنيه لتشغيلها، وبعد شهرين أعطاه ربح هذه الأموال 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أن النصاب طلب منه أن يدخل معه في شغل آخر بقيمة 700 ألف جنيه، فأعطاه 500 ألف منهم، وبعد ذلك لم يتمكن من استرداد أي أموال منه.
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