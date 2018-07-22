عمرو القاضي يكشف لـ"الفجر الفني" صعوبات تصوير "أبو عمر المصري" (فيديو)
الأحد 22/يوليه/2018 - 12:27 ص
يارا أحمد
كشف الفنان عمرو القاضي، عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير مسلسل "أبو عمر المصري" للنجم أحمد عز والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.
وأكد القاضي، خلال ندوة جريدة "الفجر" التي أقامتها لتكريم فريق عمل "أبو عمر المصري"، أن الصعوبة الوحيدة التي واجهته كانت في توقيت التصوير في أوقات متأخرة في الخامسة والسادسة صباحًا، بالإضافة إلى مكان التصوير في أسطح أحد المنازل ومن ثم معاناة فريق العمل بسبب برودة الطقس في ذلك التوقيت.
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