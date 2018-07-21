أبرز أخبار التوك شو السبت 21/7/2018: مفاجآت عن مومياوات تابوت الإسكندرية ومشروعات محور قناة السويس
الأحد 22/يوليه/2018 - 01:00 ص
رقية جمال - ندى محمد - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"السقطي": الشباب يتراجعون عن المشروعات بسبب الصعوبات وافتقاد الرؤية (فيديو)
قال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المشروعات الصغيرة، إن الشباب لا يعلم عما توفره الدولة للمشروعات الصغيرة وبالتالي أصبح يخشى المضي فيها.
"الأطباء": إلزام جهة العمل برسوم الدراسات العليا للطبيب بدءًا من الأسبوع المقبل (فيديو)
قال أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الاطباء، إن هناك ضرورة لعمل الطبيب دراسات عليا ويكون على درجة كبيرة من الكفاءة والمهارة ولذا كان يتم المطالبة منذ عام 2013 أن تكون رسوم الدراسات العليا على نفقة جهة العمل.
برلماني: إسرائيل كيان خارج عن حدود الشرعية.. ولا يحترم أي قوانين
قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إسرائيل كيان خارج عن حدود الشرعية ولاتحترم قرارات مجلس الأمن ولا اليونسكو، ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا أي قوانين، وما يدفعها لذلك هو الإنحياز والتأييد الداعم لها من الإدارة الأمريكية.
تعليق زاهي حواس على رغبة 4 آلاف شخص لشرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية
استنكر زاهي حواس، تقدم 4 آلاف شخص للشرب من مياه مجاري التابوت بالإسكندرية، معقبًا: "أنا زعلان أننا مش بنسيب العلم للعلماء، والأمر أصبح سمك لبن تمر هندي".
نجلة الشهيد محمد عياد: "السيسي قالي ما تعيطيش.. أنا هعملك فرحك"
قالت أميرة، نجلة الشهيد محمد مصطفى عياد: "الرئيس السيسي قالي ما تعيطيش.. ليه منهارة كده، أنا هعملك فرحك".
"الوزراء": مشروعات محور قناة السويس ستوفر مليون فرصة عمل
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المشروعات التي تتم حاليًا في محور قناة السويس ستوفر مليون فرصة عمل خلال الفترة المقبلة.
أمين المجلس الأعلى للآثار يكشف مفاجآت جديدة عن مومياوات تابوت الإسكندرية
أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن تابوت الإسكندرية لم يفتح من قبل، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل المومياوات التي عثر عليها داخل تابوت الإسكندرية.
متحدث "الرئاسة": زيارة السيسي للسودان تاريخية
وصف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان بأنها تاريخية ومهمة، مشيرًا إلى أن الزيارة استثمار جهود أربع سنوات ماضية.
منشد ديني عن غنائه سورة الفاتحة: "كنت بنشد بعفوية شديدة.. ومستعد للمسائلة" (فيديو)
قال الشيخ علي العربي، المنشد الذي قرأ سورة الفاتحة على شكل أغنية،: "والله العظيم ما غنيت سورة الفاتحة، وما حدث مكيدة للوقيعة بين الأزهر الشريف والصوفية، أنا كنت بنشد بعفوية شديدة، ومستعد للمسائلة".
وزير الصحة: "الناس مش مصدقة إن في حد بيعاملها بشكل آدمي بدون مقابل" (فيديو)
قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن الوزارة بدأت في إنهاء قوائم الانتظار ابتداءً من 67، خاصة في جراحات المياه البيضاء، معقبة: "الناس مش مصدقة إن في حد بيعاملها بشكل آدمي بدون مقابل".
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"السقطي": الشباب يتراجعون عن المشروعات بسبب الصعوبات وافتقاد الرؤية (فيديو)
قال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المشروعات الصغيرة، إن الشباب لا يعلم عما توفره الدولة للمشروعات الصغيرة وبالتالي أصبح يخشى المضي فيها.
"الأطباء": إلزام جهة العمل برسوم الدراسات العليا للطبيب بدءًا من الأسبوع المقبل (فيديو)
قال أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الاطباء، إن هناك ضرورة لعمل الطبيب دراسات عليا ويكون على درجة كبيرة من الكفاءة والمهارة ولذا كان يتم المطالبة منذ عام 2013 أن تكون رسوم الدراسات العليا على نفقة جهة العمل.
برلماني: إسرائيل كيان خارج عن حدود الشرعية.. ولا يحترم أي قوانين
قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إسرائيل كيان خارج عن حدود الشرعية ولاتحترم قرارات مجلس الأمن ولا اليونسكو، ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا أي قوانين، وما يدفعها لذلك هو الإنحياز والتأييد الداعم لها من الإدارة الأمريكية.
تعليق زاهي حواس على رغبة 4 آلاف شخص لشرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية
استنكر زاهي حواس، تقدم 4 آلاف شخص للشرب من مياه مجاري التابوت بالإسكندرية، معقبًا: "أنا زعلان أننا مش بنسيب العلم للعلماء، والأمر أصبح سمك لبن تمر هندي".
نجلة الشهيد محمد عياد: "السيسي قالي ما تعيطيش.. أنا هعملك فرحك"
قالت أميرة، نجلة الشهيد محمد مصطفى عياد: "الرئيس السيسي قالي ما تعيطيش.. ليه منهارة كده، أنا هعملك فرحك".
"الوزراء": مشروعات محور قناة السويس ستوفر مليون فرصة عمل
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المشروعات التي تتم حاليًا في محور قناة السويس ستوفر مليون فرصة عمل خلال الفترة المقبلة.
أمين المجلس الأعلى للآثار يكشف مفاجآت جديدة عن مومياوات تابوت الإسكندرية
أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن تابوت الإسكندرية لم يفتح من قبل، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل المومياوات التي عثر عليها داخل تابوت الإسكندرية.
متحدث "الرئاسة": زيارة السيسي للسودان تاريخية
وصف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان بأنها تاريخية ومهمة، مشيرًا إلى أن الزيارة استثمار جهود أربع سنوات ماضية.
منشد ديني عن غنائه سورة الفاتحة: "كنت بنشد بعفوية شديدة.. ومستعد للمسائلة" (فيديو)
قال الشيخ علي العربي، المنشد الذي قرأ سورة الفاتحة على شكل أغنية،: "والله العظيم ما غنيت سورة الفاتحة، وما حدث مكيدة للوقيعة بين الأزهر الشريف والصوفية، أنا كنت بنشد بعفوية شديدة، ومستعد للمسائلة".
وزير الصحة: "الناس مش مصدقة إن في حد بيعاملها بشكل آدمي بدون مقابل" (فيديو)
قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن الوزارة بدأت في إنهاء قوائم الانتظار ابتداءً من 67، خاصة في جراحات المياه البيضاء، معقبة: "الناس مش مصدقة إن في حد بيعاملها بشكل آدمي بدون مقابل".
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