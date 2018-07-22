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"لم الشمل" بالأزهر: غرفة النوم مركز حل المشكلات بين الزوجين

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:47 ص
لم الشمل بالأزهر: غرفة النوم مركز حل المشكلات بين الزوجين
عبدالحميد متولي
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هدى عبدالرازق
 
قال عبدالحميد متولي، رئيس لجنة لم الشمل بالأزهر الشريف، إن القرآن الكريم حدد فضائل وأخلاق وآداب للمرأة، مشيرًا إلى أنه لو التزمت المرأة بتلك الأخلاق ستكون أعز الناس، وعليها يدور عجلة المجتمع.

وأشار "متولي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، إلى أن المرأة أكثر احتواء للرجل، مضيفا أن غرفة النوم هى مركز حل المشكلات بين الزوجين، وإذا خرجت عن الزوجين وتدخل الآباء، فإن المشكلة ستتفاقم.
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