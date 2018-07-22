رئيس ليون يحسم مستقبل نبيل فقير





حسم جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي مصير لاعبه الفرنسي نبيل فقير في الموسم المقبل، مع كثرة الأنباء التي ترددت حول رحيله عن النادي وانتقاله إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.





وقال أولاس في تصريحات لوسائل إعلامية :"لا يمكنك أن تتأكد من شيءٍ في الحياة لكنني لا أعتقد أن فقير سيغادر، نبيل فقير سيكون معنا الموسم المقبل".





وارتبط إسم نبيل فقثر بالانتقال إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، لكن حتى الآن لم يحدث أي تطور في متسقب اللاعب الفرنسي، ليخرج رئيبس النادي ويعلن بقاءه فقير في صفوف فريقه الموسم المقبل.