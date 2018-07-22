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محمد عمارة: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:18 ص
محمد عمارة: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي
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علاء خليف
 


وجه محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق التحية والشكر لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للفريق الأحمر علي جهوده مع الفريق خلال الفترة الماضية.

 

وقال "عمارة" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " سيد عبد الحفيظ من أنجح مديرين الكرة في تاريخ النادي الاهلي ولا يشعر بذلك إلا من عمل مع ثابت البطل الذي تعلمنا منه دور وقيمة مدير الكرة بالقلعة الحمراء".

 

وأضاف: " مدير الكرة يحمل عبء كبير عن الإدارة والجهاز الفني ونجح سيد عبد الحفيظ أداء هذا الدور بالشكل الأمثل من خلال حل العديد من المشكلات والأزمات الخاصة بالتعاقدات ومستحقات اللاعبين".

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