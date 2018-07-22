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النقيب يكشف تفاصيل مبادرة "زراعة المليون شجرة"

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:14 ص
النقيب يكشف تفاصيل مبادرة زراعة المليون شجرة
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داليا الحسين
 
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعين إن النقابة ستبدأ في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة.

وأضاف "خليفة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت أنه سيتم زراعة 248 ألف فدان أشجار مثمرة خلال الفترة المقبل، داعيًا رجال الأعمال والمجتمع المدني والحكومة المساهمة في دعم حملة التشجير.
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