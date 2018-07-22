حالة الطقس اليوم الأحد 22/7/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأحد، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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نهاراً: تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.

وتكون الأجواء صيفية معتدلة فى أغلب المناطق مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون حارة فى مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً.

فى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة ورطبة فى عموم المناطق مع ظهور السُحب المنخفضة في شمال المملكة. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط في الجبال.

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