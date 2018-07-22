مصر× يوم.. برلماني: إسرائيل كيان خارج عن حدود الشرعية.. ولا يحترم أي قوانين

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ تأكيد النائب محمد أبو حامد، أن مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري.





برلماني: مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن لجنة التضامن بالبرلمان عقدت اجتماع موسع لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أنه كان هناك مقترحات بأن يتم رفع الدعم عن الطفل الثالث.





وأشار "أبو حامد"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، إلى أن مندوبي وزارة العدل ومستشاري مجلس الدولة الذين حضروا الاجتماع رأوا أن ربط حل مشكلة الزيادة السكانية برفع الدعم يحتوي على إشكاليات دستورية.





وأضاف أن وزارة العدل رفضت مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث نهائيًا لتعارضه مع الدستور، فضلا على أنه سيخلق مشاكل أخرى كهروب البعض من تسجيل أولادهم.





الأمين العام لـ"الأعلى للآثار" يزف بشرى سارة عن الاكتشافات الجديدة

بينما كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن افتتاح مسجد العباسي في محافظة بورسعيد يوم 3 أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن وزيري الأثار والأوقاف سيقومان بأداء صلاة الجمعة في المسجد.





وأكد "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أنه سيتم افتتاح متحف سوهاج قريبًا فضلًا عن الإعلان عن كشف أثري جديد عبارة عن مقبرة، معلقًا: "حاجة تفرح.. وعندنا 6 اكتشافات جديدة".





برلماني: إسرائيل كيان خارج عن حدود الشرعية

قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الاجتماع الطارئ لاتحاد البرلمان العربي كان بناءًا على دعوة من دولة الكويت، وكان لزامًا الاستجابة لهذه الدعوة نظرًا لما يدور في غزة والانتهاكات الصارخة والقتل والتشريد والإصابات التى تحدث بالآلاف للفلسطينين، مشيرًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة أعطي الدول المحتلة الحق في أن تكافح كفاحًا مسلحًا ضد المحتل والمستعمر من أجل تقرير المصير، واستعادة حقوقهم المشروعة.

وأوضح "الجمال"، خلال حواره مع فضائية "on live"، اليوم السبت، أن الفلسطينيون لم يستطيعوا التوقف عن المطالبة بحقوقهم، وفاض بهم الكيل مما يحدث من تجاوزات العدو بالنسبة لهم، مشددًا على أن إسرائيل كيان خارج عن حدود الشرعية ولاتحترم قرارات مجلس الأمن ولا اليونسكو، ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا أي قوانين، وما يدفعها لذلك هو الإنحياز والتأييد الداعم لها من الإدارة الأمريكية.

وتابع، أن لا يوجد إحتلال أو دولة في العالم بلا حدود سوى إسرائيل، فإسرائيل لاتحدد لها حدود حتى تستبيح العدوان على الأراضي المجاورة لها، حتى تستوطنها وتقيم فيها مستوطنات، حتى تفرض سياسة الأمر الواقع عندما يأتي الحل.





"الأعلى للآثار": لا صحة لوجود الزئبق الأحمر في تابوت الإسكندرية

نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار على تابوت الإسكندرية، ما تردد بشأن وجود الزئبق الأحمر في تابوت الإسكندرية، لافتا إلى أن صحفي أجنبي يقود حملة الشرب من المياه الموجودة في التابوت.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن تابوت الإسكندرية كان رائحته قاتلة، والمياه الموجودة فيه كانت صرف صحي.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إلى أن تابوت الإسكندرية به كسر طفيف من الناحية الشرقية؛ وكان يسرب مياه الصرف الصحي لداخل التابوت على مدى سنوات طويلة.

وتابع: "المومياء كانت محنطه بشكل غير جيد ومياه الصرف أثرت بشكل سلبي على المومياوات ولذلك كان هناك هياكل عظمية".

ودشن عدد من الأشخاص عريضة على الموقع الإلكتروني الشهير "Change.org" للمطالبة بتمكينهم من الشرب من السائل الأحمر في التابوت الضخم الذي عُثر عليه في فناء أحد المنازل بمدينة الإسكندرية، رافضين تصريحات المسؤولين بأن السائل "مياه صرف صحي".





