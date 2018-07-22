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أستاذ تاريخ: 23 يوليو هي ثورة الطبقة الوسطى بامتياز

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:35 ص
أستاذ تاريخ: 23 يوليو هي ثورة الطبقة الوسطى بامتياز
الدكتور محمد عفيفي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إن 23 يوليو هي ثورة الطبقة الوسطى بامتياز، لافتا إلى أنه كان هناك تخوف في أمريكا من حدوث ثورة شيوعية بمصر.

وأشار "عفيفي"، خلال برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن ثورة 23 يوليو كانت حل وسطي للطبقة الوسطى بدلا من انحرافهم نحو اليسار، لافتا إلى أن الإخوان كانوا مثل الاتجاه الشيوعي، ومصر الفتاة منتشرون بين الشباب، مضيفا أن أعضاء مجلس ثورة 23 يوليو كان "كوكتيل" من كل الاتجاهات.
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