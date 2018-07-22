الطالع الفلكى الأحد 22/7/2018..سَخَاء فَرِيد!

**القمر فى الرّبع الثانى، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الثانية عشرة و12 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الدقيقة الـ 46 فجراً-بعد مُنتصف ليلة أمس السّبت بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





*اليوم 15 أبيب قبطى، 22 تَمّوز رُومى، 9 ذو القعدة ،ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: (مش مُمكن تتكلم عشان يحيى؟ تلميزك متأخر زيّى؟)- إنتا تهتم فحياتك بنفسك وبس،تخدم نفسك وبس.(حسن قنديل من فيلم ثم تشرق الشمس-1971)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل لبرج الأسد - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج السّرطان لتدخل برج الأسد فى الحادية عشرة ليلاً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره لبرج العذراء فى السادسة و8 دقائق صباح 23 أغسطس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الأسد.(تنتقل للعذراء فى 23 أغسطس)

(عطارد) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 6 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى العذراء. (تنتقل للميزان فى 7 أغسطس)

(القمر) ------ فى القوس.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 15 نوفمبر)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 8 نوفمبر 2018)





الشمس/ نحن/ذواتنا فى برج الأسد/الأهميّة القصوى(كل إنسان فى نفسه مَلِكْ/الأسد) لنسترجع الرغبة فى التفكير بمصلحتنا الخاصة ولحساب أنفسنا ولو لشهر فى السنة ،هذا ممتاز لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق لتضيئ طريق الآخرين ، شراء ملابس جديدة، عطور جديدة ، أجهزة جديدة ،إن كنت من مُستعملى المواصلات العامة فهذا وقت إستعمالك لسيارات الأجرة مهما غلا ثمنها لتوفر لنفسك ولأسرتك بعض الخصوصية والراحة ، برج الأسد ثابت فى فصل الصيف حيث يزداد شعورنا بالعطش و العطش يُذكّرنا بأنفسنا قبل الآخرين ، حرارة الصيف تدفعنا للتفكير بِغَطْسَة فى البحر وهذا يجرّنا جَرّاً للتفكير فى المصايف و الأجازات والترويح عن النفس والمُتعَة الشخصيّة الحلال ، مُوسم الحصاد الأوفر من مُختلف أنواع الفواكه لنشعر ببعض الدلال والدّلع بتنوّع الفواكه ذات الأسعار المُنخفضة على مدار العام على موائدنا.





صورة فلكيّة قدّمها المُخرج أحمد ضياء الدّين بفيلم ثُمّ تشرق الشمس بالإهتمام بمصلحتك ولوعلى حساب غيرك وجَسّده الجانب السلبى لبرج الأسد/نورالشريف ، وفى المواجهة 180 درجة التضحية بتعليمك ومستقبلك وأحلامك وحبيبتك من أجل شقيقك وجَسّده الجانب السلبى لبُرج الدّلو/رشدى أباظة ، أما بُرج الميزان فى المُنتصف بينهما فينصحك بالإعتدال و التوسّط فلا أنت مُتحفّز للدّعس على غيرك من أجل مصلحتك ، ولا أنت شمعة تحترق من أجل الآخرين ، خير الأمور الوَسَط.





من فضائل حلول الشمس فى بيتها بُرج الأسد ، المَيْل للسّخاء والكرم والإحسان على الفقراء والمُحتاجين بسبب رغبة الأسد فى حماية أفراد أسرته وتوفير الأمان والغذاء لهم ، ثلاثة أبراج لها شهرة فى الإهتمام برعاية الحيوان على التوالى وهى السرطان ، الأسد والعذراء لذا رُبّما وجدنا إهتماماً برعاية الحيوانات الأليفة بجانب رعاية الفقراء ، ورعاية أفراد الأسرة والأصدقاء.





*كرم فريد ، من فراسة الكف..

من يقوم بإقراض الناس وفكّ شدائدهم المالية عادة يكون من مستوى أخلاقى ومالى مرتفع ، لكن الدافع لتصرفه إما حب حقيقى لفعل الخير أو رغبة فى مديح الناس وكسب تأييدهم فى أعماله التجارية ، هل توجد علامة من فراسة الكف تعرفنا إن كان سخاء الشخص بدافع نقى فريد مُنزّه عن المصالح ؟





1-علامة المثلث إن وُجدت على تل المشترى فهى تعنى تمتّع صاحبها بالثروة والشهرة والوجاهة الإجتماعية ، كلما كان المثلث واضحاً وزواياه مضبوطة كلما أمكن الحكم عليه أنه كريم وسخاؤه بدافع أخلاقى راقى ، إن كان المثلث مختلف الزوايا وأحد أضلاعه غير متساوية (قد) يدل ذلك على أن دوافعه للكرم ليست بدافع المساعدة الإنسانية لكن لغرض دنيوى مادى بحت أو تشوبها مصلحة ولوحتى نظرة إعجاب أو مديح ينتظره ، علامة المثلث نادرة وتوجد فى كفوف كبار الأثرياء وأصحاب النفوذ ومن لهم المقدرة على مساعدة غيرهم بسهولة.





2-خط القلب إن توقف تحت تل زحل دل على شخص يفكر فى نفسه وقد يبخل بفائض ماله عن مساعدة غيره ، إن كان الخط ينتهى بين إصبع الوسطى وإصبع السبابة دل على إتزانه فى الإنفاق فهو يهتم بشئونه المالية لكن هذا لايمنعه من مساعدة غيره كلما أمكنه ذلك ، دون أن تؤثر تلك المساعدة عليه أو على اسرته.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يصادف ذكرى ميلاد أيقونة الغناء العربى الفنانة وردة الجزائريّة رَحِمَهَا الله تَعَالى ، هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم وردة فتوكى وهوإسمها الحقيقى مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد بنجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليها بالفاتِحَة.





(أكسير الحَيَاة)،(دماء فى عروق رجل)،(العَيْش معاً)،(أوامرعشتار)،(شمس وَ قمر) ،(حُبّ وإخلاص)،(ثلج على كتفيْهَا)،(تصوّف).





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: من نقل لك نقل عنك، إبتعد عن النميمة وتأكد أن الرتوش والبهارات غالباً ما يتم إضافتها من الآخرين دون وعى.

برج الثور: إحترس عند التعامل مع أنصاف المتعلمين فقد يحاول واحدٍ منهم خداعك والذين غالباً ما يتميّزون بالمكر والدّهاء على الرّغم من جهلهم.





برج الجوزاء: لاتكن متحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.

برج السّرطان: فصل الصّيف يعنى تعرّض الطعام للفساد بصورة مُضَاعَفَة عن فترة الشتاء،إبتعد عن الطعام المكشوف غير المأمون ، درهم وقاية.

برج الأسد: الإستفهام عن الأسعار والتنقل بين المحلات لإختيار الجودة والسعر المناسب أفضل من الشراء من أول محل تقابله ، قرش توفره قرش تكسبه.

برج العذراء: أسلوب رُوتينى قديم ترجع لتطبيقه لتكتشف أن الطرق القديمة لاتزال شابة ومفيدة لعملك، تحسّن على أحد الجبهات يُفرح قلبك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: الإهتمام بمساعدة الآخرين لايعنى أن تنغمس فى خدمتهم على حساب مصالح أسرتك ،خير الأمور الوَسَط.

برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج القوس: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مساحات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج الجدى: تعرفك على شخصية جديدة عن طريق أحد الأقرباء أو الأصهار قد يُثبت فائدته لك فلا تستخف بالآخرين مهما صغر مركزهم الإجتماعى.





برج الدّلو: لا تلجأ للفهلوة أو الطرق المُختصرة غير مأمونة العواقب ،تمسّك بالأساليب الروتينيّة والعمل المُعتاد حتى وإن بَدَا طويلاً.



