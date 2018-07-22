زي النهاردة بتاريخ 22-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 22-7-2018





أحـــــــــــداث





1598 - مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث.





1896 - صدور العدد الأول من «صحيفة الشام» في دمشق، وقد ظلت الصحيفة تصدر حتى عام 1908 عندما توقفت عن الصدور.





1906 - تتويج هاكون السابع ملكًا على النرويج.





1921 - جمهورية الريف في المغرب تهزم الجنود الإسبان في معركة أنوال.





1933 - الطيار الأمريكي ويلي بوست يهبط في نيويورك بعد أن طار وحدة حول العالم في سبعة أيام.





1944 - استقلال بولندا وإعلان الجمهورية فيها.





1946 - منظمة الإرجون تقصف فندق الملك داود في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل 91 شخصًا وإصابة 46 آخرين.





1952 - تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي، واستمرت بعملها لمده ساعات فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو في تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرًا في مصر.





1987 - إطلاق النار على رسام الكاركتير الفلسطيني ناجي العلي بوجهه في لندن.





1990 - المجلس الوطني العراقي يصدر توصية بأن يظل صدام حسين رئيسًا للعراق مدى الحياة.





1990 - إسرائيل تضع حجر أساس لبناء أول مستعمرة في جنوب لبنان.





2003 - القوات الأمريكية تهاجم منزل في الموصل كان يختبأ به عدي وقصي نجلي رئيس العراق السابق صدام حسين وتقتلهما.





2006 - افتتاح ملعب الإمارات، الملعب الحالي لنادي أرسنال لكرة القدم.





2015 - جامعة برمنغهام تُعلن عن عُثورها على مخطوطةٍ قُرآنيَّةٍ ترجع إلى العصر النبوي، بعد أن كانت قد دُمجت بالخطأ مع مخطوطةٍ أُخرى طيلة سنوات.





مـــــــــواليـــــــــــد





1478 - الملك فيليب الأول، ملك مملكة قشتالة.





1510 - ألساندرو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.





1849 - إيما لازاروس، شاعرة أمريكية.





1887 - غوستاف هرتس، عالم فيزياء تجريبية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.





1888 - سلمان واكسمان، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1952.





1925 - عايدة هلال، ممثلة لبنانية / مصرية.





1939 - نبيل المشيني، ممثل أردني.





1939 - وردة، مغنية جزائرية.





1946 - داني غلوفر، ممثل أمريكي.





1946 - ميريي ماتيو، مغنية فرنسية.





1946 - جونسون توريبيونج، رئيس بالاو.





1950 - هياتم، ممثلة وراقصة شرقية مصرية.





1953 - ريني فان در يكن، لاعب كرة قدم بلجيكي.





1955 - ويليم دافو، ممثل أمريكي.





1962 - سعيد سالم، ممثل إماراتي.





1963 - إيميليو بوتراغينيو، لاعب كرة قدم إسباني.





1964 - جون ليجويزامو، ممثل كولومبي.





1965 - شون مايكلز، مصارع أمريكي.





1977 - غوستافو نيري، لاعب كرة قدم برازيلي.





1978 - دينيس روميدال، لاعب كرة قدم دنماركي.





1980 - ديرك كويت، لاعب كرة قدم هولندي.





1980 - كيت ريان، مغنية بلجيكية.





1984 - ستيوارت داونينغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1992 - سيلينا غوميز، مغنية و ممثلة أمريكية.





1998 - ماديسن بتيس، ممثلة أمريكية.





2013 - جورج أمير كامبريدج، الثالث ترتيبًا على العرش البريطاني.





وفيـــــــــات





1908 - ويليام راندال كريمر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1903.





1936 - أحمد عزة الأعظمي، كاتب وصحفي ومؤرخ عراقي.





1979 - ساندور كوشيتش، لاعب كرة قدم هنغاري.





2003 - عدي صدام حسين، سياسي عراقي.





2003 - قصي صدام حسين، عسكري وسياسي عراقي.





2008 - الأمير فواز بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة.





أعيـــــــاد ومنـــــــاسبــــــــــــات





يوم العدد ط.





اليوم الوطني لغرس الأشجار في جمهورية أفريقيا الوسطى.