ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كيف ساهمت إطلالة كيم كاردشيان الساخنة في جني 5 ملايين دولار خلال 5 دقائق؟ (صورة)

السبت 21/يوليه/2018 - 11:44 م
كيف ساهمت إطلالة كيم كاردشيان الساخنة في جني 5 ملايين دولار خلال 5 دقائق؟ (صورة)
كيم كردشيان
طباعة
وكالات
 

كسبت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان مبلغ 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط، وذلك عندما أطلقت تشكيلة جديدة من العطور في 17 يوليو الجاري.

 

والغريب في الأمر هو أن النجمة لم تنفق دولارا واحدا على الترويج والإعلان لمنتجاتها الجديدة، إنما اعتمدت على نفوذها وشعبيتها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.


ويرى البعض أن إهداءها العطور للعديد من المشاهير العالميين، عزز من عائدات الأرباح التي ترافقت مع الأيام الأولى من إطلاق المنتج، حيث قام بعضهم بمشاركة صور المنتجات أيضا، على إنستغرام وفيسبوك.

 

وتتضمن تشكيلة العطور الجديدة 3 زجاجات من العطور، تباع كل واحدة منها بـ 45 دولار أمريكي. بينما قامت شركة "Vibes Media" برفع دعوى قضائية ضد النجمة، مدعية أنها سرقت شعار الشركة في تصميم إحدى الزجاجات.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 12:30:00 AM