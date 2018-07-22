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رئيس الضرائب العقارية: لدينا 27 مليون وحدة مسجلة في المصلحة

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:21 ص
رئيس الضرائب العقارية: لدينا 27 مليون وحدة مسجلة في المصلحة
سامية حسين
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داليا الحسين
 
قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، إن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

وأضافت "حسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، أن وزارة المالية أطلقت موقعًا إلكترونيًا للتعرف على كيفية سداد الضريبة العقارية من خلاله.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن هناك 27 مليون وحدة مسجلة في مصلحة الضرائب.
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