الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف يتقدم باتجاه باقم في صعدة
السبت 21/يوليه/2018 - 11:43 م
أسماء العزب
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم السبت، تقدم الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف، في كافة جبهات محافظتي صعدة وحجه باتجاه باقم في صعدة وعاهم في حجه.
وأوضح "التحالف العربي"، أن ١١٩ قتيل و١٧ أسيرًا من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظة صعدة وحجه خلال 48 ساعة الماضية.
وأوضح "التحالف العربي"، أن ١١٩ قتيل و١٧ أسيرًا من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظة صعدة وحجه خلال 48 ساعة الماضية.
المزيد عن: مليشيات الحوثي صعدة حوثية الجيش اليمني التحالف العربي