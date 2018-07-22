الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف يتقدم باتجاه باقم في صعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم السبت، تقدم الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف، في كافة جبهات محافظتي صعدة وحجه باتجاه باقم في صعدة وعاهم في حجه.



وأوضح "التحالف العربي"، أن ١١٩ قتيل و١٧ أسيرًا من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظة صعدة وحجه خلال 48 ساعة الماضية.



