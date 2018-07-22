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محمد عمارة: مندهش من رفض الأهلي بيع "الشناوي" لبيراميدز مقابل 80 مليون جنيه

السبت 21/يوليه/2018 - 11:40 م
محمد عمارة: مندهش من رفض الأهلي بيع الشناوي لبيراميدز مقابل 80 مليون جنيه
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علاء خليف
 

 

تحدث محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن العرض الذي قدمه نادي "بيراميدز" لضم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي مقابل 4 ملايين دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقال "عمارة" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " إدارة الأهلي كانت يجب أن توافق علي رحيل محمد الشناوي لنادي بيراميدز خاصة وأن العرض المالي ضخم يصل لـ 80 مليون جنيه مصري".

 

وعن حراسة مرمي الأهلي حال رحيل "الشناوي" قال: " كنت أجيب عيل من قطاع الناشئين يحرس مرمي الأهلي، ولكن عرض "بيراميدز" لضم الشناوي لا يمكن رفضه ولا أعلم كيف حدث ذلك من إدارة القلعة الحمراء؟".

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