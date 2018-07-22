غدًا.. أحمد جمال يحيي حفل مهرجان الأوبرا الصيفي بالمسرح الروماني

يستعد الفنان أحمد جمال، لإحياء حفل المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء، غدًا الأحد ٢٢ يوليو بالمسرح الروماني.





ونشر "جمال"، صورة من الحفل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وحدد "جمال" موعد صعوده على المسرح ٨ مساءً، معلقًا على الصورة: "ميعادنا بكرة الساعة ٨ مساءً في حفل المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالمسرح الروماني".





يذكر أن أحمد جمال، أحيا حفلا غنائيا بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم الثلاثاء الماضي فى إطار فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء.