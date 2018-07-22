قبطان يناشد "السيسي" بالتدخل لحمايته لهذا السبب

قال القبطان محمد زكي، إن مالك السفينة التي يقودها في تونس طلب منه ترك السفينة والاعتصام بميناء صفاقس، وتعريض السفينة للسرقة أو الحرق أو الغرق، وهذا يصنف في القانون الدولي بأنه عمل إرهابي.



وأضاف "القبطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن السفينة بها ما لا يقل عن 300 طن وقود، وهذه الكمية قادرة على حرق ميناء صفاقس بالكامل، لافتًا إلى أن مالك السفينة هدده كثيرًا بعد رفضه تعريض السفينة للنهب أو الغرق.



ولفت إلى أنه تواصل مع السفارة المصرية بتونس ولم تقم بأي شيء له، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنهاء هذه المشكلة.

