ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قبطان يناشد "السيسي" بالتدخل لحمايته لهذا السبب

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:09 ص
قبطان يناشد السيسي بالتدخل لحمايته لهذا السبب
أرشيفية
طباعة
كساب أحمد
 
قال القبطان محمد زكي، إن مالك السفينة التي يقودها في تونس طلب منه ترك السفينة والاعتصام بميناء صفاقس، وتعريض السفينة للسرقة أو الحرق أو الغرق، وهذا يصنف في القانون الدولي بأنه عمل إرهابي.

وأضاف "القبطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن السفينة بها ما لا يقل عن 300 طن وقود، وهذه الكمية قادرة على حرق ميناء صفاقس بالكامل، لافتًا إلى أن مالك السفينة هدده كثيرًا بعد رفضه تعريض السفينة للنهب أو الغرق.

ولفت إلى أنه تواصل مع السفارة المصرية بتونس ولم تقم بأي شيء له، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنهاء هذه المشكلة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 12:30:04 AM