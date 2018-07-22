تفاصيل اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ مع القيادات التعليمية

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم،عقد لقاء جماهيرى لذوى الاحتياجات الخاصة،الاثنين الأخير من كل أسبوع، واطلاق مبادرة مدارس كفرالشيخ خضراء، لزيادة المساحة الخضراء، وحماية أسوار المدارس من التعديات.



جاء ذلك خلال لقاء عقدته وكيل الوزارة، مساء اليوم السبت، بحضور هناء شهاب وكيل المديرية، ووفاء عبدالله،المدير العام التنفيذي، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم العام ومحمد السبكى،مدير عام التعليم الفنى، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية،وصلاح فهمى، مدير مكتب وكيل الوزارةومديرى الإدارات التعليمية،تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني،واللواء السيد نصر،محافظ كفرالشيخ.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، لا مجال للوساطة فى اختيار القيادات، وسرعة إعداد قاعدة بيانات لهيكلة الإدارات، وطالبت بإعداد تقاريرعن القاعات التدريبية المرشحة لتنفيذ برامج التدريب على النظام الجديد،وإعداد تقارير عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.



كما طالبت وكيل الوزارة،إعداد خطة لتوصيل خدمات الانترنت للمدارس وفق خطة زمنية محددة،وإطلاق نظام الكترونى لإدارة المراسلات ونشر القرارات الوزارية،و إعداد تقارير بموقف الكتب بالمدارس.



كما وجهت وكيل الوزارة بتطوير العمل الإدارى بالإدارات وخطة ترشيد الإنفاق العام،و تفعيل البريد الالكترونى الرسمى واستخدامه، وفتح قنوات التواصل مع أولياء الأمور من خلال اللقاء الجماهيرى بكل إدارة أسوة بديوان المديرية.



